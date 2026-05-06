Cadena Dreams mantiene noviembre como fecha de apertura de su casino en Talca

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desestimó los recursos presentados por la Corporación Bioecoterra en contra del proyecto Parque Ferial del Maule, que suma más de 60% de avance y que incluye la instalación de un casino de juegos de la cadena Dreams en Talca.

Según la autoridad ambiental, y contra lo que expresan los detractores de las obras, no hay incumplimientos ni evidencia de daño ambiental en el desarrollo, que espera abrir al público en noviembre de este año.

Por ley, en el país pueden haber hasta 24 casinos, con un máximo de 3 por región -exceptuando a Arica y Parinacota, con estatuto especial; y Metropolitana, donde no están autorizados-; y en Maule solo se ubica el Gran Casino de Talca, operativo hasta que se inicie la operación del nuevo recinto.

"La iniciativa cuenta con permisos sectoriales vigentes, incluyendo permiso de edificación, autorización de operación de casino y resoluciones favorables del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que determinaron que el proyecto no requiere ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", afirmó Pedro Moya, abogado de Dreams.