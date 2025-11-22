Diez bandas escolares se presentarán en encuentro en el Maule

Más de 70 estudiantes de diversos establecimientos y comunas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Maule Costa subirán al escenario del gimnasio del Liceo Claudina Urrutia de Lavín de Cauquenes el jueves 4 de diciembre, en la cuarta versión del Encuentro de Bandas Escolares "Música es Compartir", iniciativa que busca fortalecer la expresión artística y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la educación pública.

El festival impulsado por el Liceo Bicentenario de Cauquenes y organizado por el SLEP junto a Rock al Patio, reúne a agrupaciones provenientes de Cauquenes, Pelluhue, Chanco, Constitución y Empedrado.

Durante noviembre, las bandas han participado en jornadas formativas en las que aprendieron sobre liderazgo, cohesión grupal, puesta en escena y producción musical, acompañadas por docentes guías y el productor Germán Torres, Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2022.

Mario González, subdirector de planificación y control de gestión del SLEP Maule Costa, destacó que esta actividad es un espacio tanto cultural como educativo: "Buscamos fortalecer la pertinencia, dar visibilidad al talento local y potenciar valores como trabajo en equipo, el compromiso y la perseverancia. Buscamos tener una instancia formativa más extensa en el futuro. La invitación es que puedan participar y apoyar todos los estudiantes y las comunidades a sus compañeros. Esperamos estar con el gimnasio lleno".

El evento contará con la presentación de 10 bandas escolares y premiará a cada una por su aporte creativo. Además de la música, se espera la presencia de cerca de mil personas, entre familias, docentes y miembros de las comunidades educativas de todo el territorio.