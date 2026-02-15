Incendio en Vichuquén: 300 hectáreas consumidas y tres casas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo la alerta roja para la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, debido al incendio forestal "Alto Llico" que ya ha arrasado más de 300 hectáreas y mantiene viviendas afectadas y un brigadista lesionado.

En el informe de esta mañana, el Senapred confirmó la continuidad de la alerta roja para la zona costera de la provincia de Curicó, debido a la magnitud y comportamiento del siniestro que afecta a la comuna de Vichuquén.

Los daños más graves se concentran en el sector Quebrada de Culenmapu, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas por el avance de las llamas. En ese mismo lugar, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de la población mediante el envío de mensajes del sistema de alerta SAE.

En medio de las labores de combate, un brigadista de la Corporación Nacional Forestal resultó lesionado, siendo trasladado por vía aérea hasta la ciudad de Talca para recibir atención médica de urgencia. Hasta ahora no se ha informado la gravedad de sus lesiones.

La directora de Conaf en la Región del Maule, María Isabel Florido, detalló que se encuentran trabajando en el lugar "seis brigadas de Conaf, Bomberos, un avión de coordinación, cuatro aviones cisterna y cuatro helicópteros".

A su vez, la delegada presidencial del Maule (s), Aly Valderrama, destacó que "se ha estado trabajando con una condición climática favorable, pues el viento ha ayudado a que este incendio no avance, pero recuerden que esto es cambiante".

En paralelo, el municipio dispuso el Liceo Entre Aguas de Llico como recinto de acogida para quienes deban evacuar de manera preventiva o requieran apoyo.

Gobierno destaca labor de brigadistas forestales

Por otro lado, en el marco de un nuevo Día del Brigadista, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó la labor de estos trabajadores, al igual que de los voluntarios de Bomberos: "Tenemos muchos eventos trágicos vinculados al combate de los incendios forestales, y por eso es tan importante realizar un reconocimiento a quienes arriesgan sus vidas a diario para enfrentarlos".

"Es muy importante que esta fecha sobre todo sea motivo para llamar a la responsabilidad y así evitar nuevos incendios forestales, porque la gran mayoría son generados por la acción humana", relevó el jefe de gabinete.