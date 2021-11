Municipio de Constitución retiró proyecto de resort en isla arrasada por tsunami del 27-F

El alcalde de Constitución, Fabián Pérez (PR), reaccionó ante la publicación de Cooperativa Regiones que develó un proyecto de un resort en la isla de Los Perros de la comuna, la que fue arrasada por el tsunami del 27-F y que dejó a 101 víctimas además de 10 desaparecidos.

El proyecto que contemplaba cabañas, playa, marina con house club, restauran, piscina y helipuerto entre otras obras, se encontraba en solicitud de concesión marítima por el municipio y en evaluación de uso de suelo en la Seremi de Vivienda, el que fue retirado.

"Nuestro asesor ingresó un proyecto que viene de la administración anterior y tiene una orientación comercial, distinta a esta administración que tiene que ver con la participación ciudadana, por lo que pedimos a nuestro asesor que eliminara todas las solicitudes del proyecto anterior", dijo el alcalde.

El jefe comunal agregó que "lo que esta administración quiere es que ahí se haga un proyecto que vaya con la mano del interés ciudadano donde exista un espacio de recogimiento que vaya de la mano con lo que quieren los familiares de las víctimas y la comuna. Por lo que el proyecto anterior, no va".

Agradecimientos

Sofía Monsalve, vocera de las familias de víctimas del 27-F de Constitución agradeció a Cooperativa Regiones por la publicación "porque de otra forma no nos hubiésemos enterado, si no destapan la olla no teníamos cómo saber. Ahora estamos más tranquilas las familias al saber que el alcalde se va a reunir con nosotros para ver qué hacemos ahí"

La dirigenta aseguró que "lo que salga de esa reunión se los vamos a estar contando después, porque ahí sabremos qué proyecto quieren hacer en la isla".

#Maule: Familiares de las víctimas del 27/F #Constitución agradecieron publicación de @Cooperativa que alertó sobre proyecto resort en isla Los Perros arrasada por tsunami. Alcalde @IMCONSTITUCION dijo que la iniciativa es de la administración anterior y que "el proyecto no va". pic.twitter.com/tgANkhbWzj — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) November 19, 2021

Desde el municipio de Constitución como desde las familias de las víctimas del 27-F, aseguraron que a las 16 horas de este viernes se llevará a efecto la reunión para aclarar puntos y definir el proyecto que se pretende para isla Los Perros de Constitución.