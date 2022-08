Cómo el líder del "Tren de Aragua" burló a las autoridades chilenas por más de cinco años

Un reportaje reveló este lunes lo fácil que le resultó a Carlos González Vaca, el venezolano de 33 años sindicado como líder del brazo operativo de la organización criminal "Tren de Aragua" que opera en Chile, quedarse en el país por más de cinco años, burlando a las autoridades.

El sujeto, apodado "Estrella" y oriundo de Caracas, está recluido en la cárcel de Valparaíso desde marzo. En su contra pesan los delitos de asociación ilícita, secuestro calificado, tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros.

Su nombre volvió a resonar con fuerza durante la semana pasada, luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmara que "no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019"; dichos que fueron respondidos por el director del Servicio Nacional de Migraciones del Gobierno anterior, Álvaro Bellolio.

"Este tipo entró y en febrero del 2017, y no sé si el subsecretario lo recuerda, pero en febrero del 2017 era Bachelet dos", apuntó el ex funcionario a Emol.

Más allá de la recriminaciones políticas de lado y lado, González entró a Chile solo con su carnet en mano, a través de un paso habilitado en el norte, en febrero de 2017, según los registros de la Policía de Investigaciones (PDI) recogidos por La Tercera PM.

Cuando ingresó al país, dice el reportaje, el sistema de control fronterizo no identificaba estar en "alerta Interpol" para prohibir su entrada.

INFORME FAVORABLE DE LA PDI

El mismo febrero de 2017, González se trasladó hasta la ciudad de Valparaíso, donde pidió ante la Gobernación local una visa temporaria por motivos laborales, que no solicita antecedentes penales ni contrato de trabajo, sino solo una oferta laboral.

Cuatro meses después se le otorgó la visa por un año, de acuerdo siempre al vespertino.

Viviendo de manera formal en Valparaíso, González ingresó -en abril de 2018- una solicitud para tramitar su visa de permanencia definitiva y, por ello, el Departamento de Extranjería le pidió un informe a la PDI con sus antecedentes penales, a lo que, a las semanas después, la institución reportó que González no tenía antecedentes de este tipo.

En abril de 2019, Extranjería pidió nuevamente un informe a la PDI con sus antecedentes penales, dado que se estaba haciendo un análisis a todos los migrantes que se mantenían en el país y que habían ingresado como turistas para detectar la presencia de bandas criminales.

Desde Venezuela tampoco llegaba información fluida para corroborar los datos de la población que llegaba al país, indica La Tercera.

La PDI, entonces, reiteró que el informe de González era positivo y no había problemas con su hoja de vida.

NUEVA VISA

Ese mismo mes, el Gobierno de Piñera fijó como requisito para solicitar visa de turismo a ciudadanos venezolanos los antecedentes penales del país de origen.

Por ello, en julio de 2019 se rechazó la solicitud que "Estrella" había hecho para su permanencia definitiva por no entregar los antecedentes requeridos, especialmente los penales.

Según consigna La Tercera, a pesar de rechazarse esta solicitud, se le dio una visa por un año para que volviera y presentara información sobre los antecedentes penales. De lo contrario, se emitiría una orden de abandono del país.

Sin embargo, González no volvió a hacer más trámites, más cuando en abril de 2021 se promulgó la nueva Ley de Migraciones, que exige antecedentes penales a todos los extranjeros que busquen residencia.