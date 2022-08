Insulza rechaza un estado de excepción en el norte: "No es útil para lo que tenemos allá"

El senador socialista José Miguel Insulza, representante por la Región de Arica y Parinacota, rechazó la idea de que se establezca un estado de excepción en la Macrozona Norte ante la ola de criminalidad que se vive en los últimos meses, y apuntó que, al tratarse de delitos, confrontarla es labor de Carabineros y la Policía de Invedtigaciobes y no de las Fuerzas Armadas.

"Queremos militares en las calles para controlar la delincuencia que existe", dijo hoy desde la oposición el diputado por Antofagasta José Miguel Castro (RN). "La solución es más compleja que tomar un decreto, hacer un estado de excepción o cualquier otra medida, porque requiere el trabajo multilateral", respondió esta misma jornada la ministra del Interior y Seguridad Públicas, Izkia Siches.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Insulza, ministro del Interior entre 2000 y 2005, sostuvo que "en Arica no tenemos incendios o actividad subversiva como en La Araucanía (donde rige un estado de emergencia), sino actividad bastante fuerte de crimen organizado, lo que es tarea de las policías".

"¿Dónde vamos a poner al Ejército, en el medio de la plaza en Arica a combatir el crimen organizado? Una cosa es reconocer que la situación es grave, y otra preguntarse si el estado de excepción sirve para algo en este caso", continuó, puntualizando que actualmente los militares ya participan en el control de las fronteras.

"No se trata de desconocer la situación", pero llevar a las FF.AA. a las calles "es un instrumento que no es útil", afirmó. En cambio, "hay que desplegar más policías, apoyar más a la Fiscalía y fortalecer algunas normas legales si es necesario, mejorar la situación de inteligencia", recomendó.

Criticó, respecto a la petición de la derecha, que "se ha hecho costumbre desde el Gobierno anterior el estado de excepción".

Destacó además que "el golpe al Tren de Aragua fue fuerte", y que el nombre de ese cartel venezolano en estos momentos "es más bien una pantalla a una actividad delictual más general".

Insulza comentó también la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que arrojó una disminución de las cifras de victimización a su mínimo histórico aunque, por otra parte, una preocupante alza en la percepción de inseguridad.

En opinión del senador, "aumenta la sensación porque el país está pendiente estrictamente de la criminalidad, ha caído en cuenta de la situación de criminalidad que este año ya ha provocado 600 homicidios, el doble que hace dos años; en Arica van 24 este año, y el anterior hubo 10 en total".

En ese marco, en términos generales consideró que "no es tanto que haya aumentado el delito, sino la violencia de estos y su visibilidad, y eso atemoriza a la gente".

Resaltó ante ello que "el Gobierno está activo: en el Congreso hay proyectos sobre crimen organizado, narcotráfico, desaparición de personas, sobre mejorar las policías, sobre el 'Ministerio de Seguridad Pública' (...) Nunca nada es perfecto, no cabe duda de que hay errores, pero creo que se está trabajando bien".

Por otra parte, el senador relevó el nuevo llamado del Presidente Gabriel Boric, quien ayer instó a buscar un acuerdo antes del plebiscito del 4 de septiembre sobre las posibles modificaciones que se realizarán al proyecto de nueva Constitución, flexibilizando sus posturas previas sobre el texto.

"El Presidente ha cambiado nuevamente la situación, dos veces en dos semanas", valoró, subrayando que aquello "es un buen desafío".

"Espero que nosotros como Socialismo Democrático seamos capaces de levantar no una lista interminable de cambios, sino algunos puntos centrales y cruciales que creemos deben ser modificados de la propuesta de Constitución, y eso debería salir esta semana", adelantó.

Reafirmó que, "con el llamado del Presidente, tenemos perfecta legitimidad para hacer propuestas ahora", y apuntó que "ojalá podamos hacerlas con Apruebo Dignidad, pero si se demoran o quieren después, nosotros las vamos a hacer ahora".

[📻] Insulza: Ojalá hubiera posibilidad de que haya una sola coalición oficialista, pero yo, que era su gran patrocinante, no he visto resultados. No hemos demostrado identidades programáticas #CooperativaContigo