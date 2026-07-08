Exitoso programa de la TV australiana dedicó capítulo especial a los paisajes chilenos

Más de 1,7 millones de australianos y cerca de 620 mil neozelandeses vieron el estreno de un capítulo especial del exitoso programa "Travel Guides" centrado en los paisajes, gastronomía y diversidad turística de Chile.

El episodio, correspondiente al segundo capítulo de la novena temporada de la serie, llevó a seis viajeros australianos a recorrer algunos de los principales atractivos del país, incluyendo Santiago, la Región de Valparaíso y la Patagonia chilena, donde visitaron el Parque Nacional Torres del Paine, glaciares y otros paisajes emblemáticos del extremo sur.

Juan Pablo Julio, agregado comercial de ProChile en Sidney, valoró que "esta producción demuestra cómo el sector audiovisual puede transformarse en una poderosa herramienta de promoción internacional para Chile. A través del trabajo de nuestra Film Commission Chile y de la red de oficinas de ProChile, logramos facilitar la realización de un proyecto que permitió mostrar la diversidad de nuestros destinos a millones de potenciales visitantes en mercados tan relevantes como Australia y Nueva Zelandia".

"Este tipo de iniciativas contribuye al posicionamiento de Chile como destino turístico y también como una locación de clase mundial para producciones audiovisuales internacionales", destacó.

Otras dos millones de personas han visto el capítulo desde su estreno a través de plataformas de streaming.