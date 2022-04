Subsecretaria Fuentes por Silala: "Este es un caso que tiene muchas posibilidades de ganarse"

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, que actualmente es la agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, respecto al caso por el Río Silala contra Bolivia, aseguró que "nuestra posición es que este es un caso que tiene muchas posibilidades de ganarse".

El pasado 1 de abril comenzó el juicio por la demanda que Chile presentó en 2016 contra Bolivia para definir el estatus, curso y el uso del Río Silala. Este proceso durará hasta el próximo día 14, donde ya han hecho sus alegatos orales ambos países y, la última semana, los expertos de ambas partes han sido interrogados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la subsecretaria Fuentes señaló que "nuestra posición es que este es un caso que tiene muchas posibilidades de ganarse, y sobre todo porque si uno mira lo que ocurrió ayer con la interrogación a los expertos de Bolivia, quedó clarísimo cuando su propio experto dice 'todo el flujo del Silala subterráneo o superficial, se va necesariamente a Chile'", y la posición de Chile es que el Silala "está sujeto a la regla del uso equitativo y razonable por ambos ribereños, en vista que es un curso de agua internacional".

Respecto al juicio, la abogada indicó que "yo no soy exitista ni jamás diría que uno ya ganó un juicio antes de que se emita la sentencia, pero con todo lo que ha ocurrido, cuando recibimos la respuesta de Bolivia a nuestra demanda, ya estábamos contentos, porque en el fondo ya se había reconocido el 70% por lo menos de nuestra demanda", expresando que "estoy bastante optimista".

Bolivia, en sus alegatos, ha sostenido que hay entre un 11 y un 33% de agua artificial en el flujo, lo que "estaría sujeto como una especie de derecho de propiedad absoluto por parte de Bolivia, de tal manera que quisiéramos usar ese flujo "extra", tendríamos que compensar a Bolivia, esa es la contrademanda de Bolivia" y que, sobre eso, "creo que también nuestra posición está muy fuerte".

Finalmente, Fuentes expresó que "lamentablemente la relación Chile-Bolivia es complicada, eso es algo que hemos heredado del pasado" y que, en materia de recursos hídricos, ambos países "deberíamos cooperar, conversar, ayudarnos mutuamente", no obstante, recalcó que "yo veo este juicio no como algo negativo, al contrario, yo tengo mucha esperanza de que esto nos pueda hacer avanzar, no nos va a hacer avanzar en todo, el tema marítimo es una piedra en el zapato, pero avancemos entonces en otros temas".