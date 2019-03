Adulto mayor chileno dormía en un auto en Argentina y se viralizó

La historia de Jorge Aguilera, un chileno de 70 años, y hace unos 30 que vive en Argentina conmovió a una pareja de jóvenes, quienes lo vieron mientras dormía en un auto, en la pobreza.

Había trabajado en cebollas y manejado un montacarga. Su edad y su cuerpo ya no dieron más y se quedó solo y sin dinero, pues no tiene jubilación. Su historia conmovió a Romina y Martín, un matrimonio joven que lo acogió en Villa Italia, San Juan.

Los jóvenes le facilitaron una pieza de adobe y comida, según informa El Tiempo de San Juan. "Estoy muy contento. Poca gente hace lo que ellos hicieron por mí. Acá me siento más seguro", dijo el hombre.

Este es el testimonio de don Jorge, quien no tiene familia en nuestro país. "Están todos en Europa. Tenía un teléfono con sus contactos, pero se me perdió. Hace como 10 años que no trabajo", detalló.

"Me levanto a las 9 de la mañana, siempre me he levantado temprano. Tomo mate con ellos, almuerzo con ellos", remató un agradecido Aguilera.