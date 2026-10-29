Ataque racista en Australia: Español insultó a chilena con "tercermundista" y "panchita"

Una chilena denunció haber recibido insultos racistas y amenazas de un hombre en un gimnasio de la cadena Snap Fitness en Kogarah, al sur de Sídney, Australia, en un episodio registrado en un video difundido por la cuenta Crazy News in Sydney.

Según el relato de la afectada compartido por esa plataforma, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas del martes 27 de octubre, después de un desacuerdo relacionado con el idioma.

La mujer acusó que el hombre profirió expresiones ofensivas sobre su origen chileno y amenazó con arrebatarle y romperle el teléfono con el que grababa.

En las imágenes se aprecia al hombre acercándose a la cámara, frente al mesón del establecimiento, antes de alejarse hacia la salida.

El sujeto la llamó "chilena tercermundista" y le dijo además: "Si no fuera por nosotros, estarías colgando de los árboles todavía".

El hombre también empleó el término "panchita", una expresión despectiva utilizada en España para referirse a personas hispanoamericanas, particularmente por sus rasgos indígenas.

La respuesta del gimnasio

La afectada sostuvo que, después del incidente, recibió un mensaje del gimnasio en el que le indicaban que no continuara entrenando en sus instalaciones.

Ante esa situación, aseguró haber presentado un reclamo formal ante Snap Fitness Australia, tanto por los insultos y las amenazas como por la manera en que el establecimiento abordó lo ocurrido.

La administración de Snap Fitness Kogarah respondió mediante un comunicado publicado en los comentarios de Crazy News in Sydney, en el que pidió evaluar las circunstancias con todos los antecedentes disponibles.

"Entendemos que las personas puedan tener sentimientos intensos respecto de esta situación, especialmente por la forma en que se ha presentado", señaló el gimnasio. Añadió que los hechos deben analizarse "de manera justa, basándose en toda la información real disponible, en lugar de suposiciones o versiones unilaterales", y sostuvo que solo se había difundido una pequeña parte del episodio.

La administración cerró su declaración con un llamado a plantear las inquietudes de manera respetuosa mientras se aborda el caso. El comunicado no aclaró si se le había solicitado a la denunciante dejar de entrenar en el recinto.

Videla anunció gestiones ante Cancillería

El diputado Sebastián Videla afirmó que conversó con la afectada, a quien identificó como una chilena oriunda de Antofagasta, y anunció que enviará un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informó 24 Horas, el parlamentario solicitará que se recaben los antecedentes del caso y se realicen las gestiones diplomáticas y consulares correspondientes.