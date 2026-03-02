Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Chilenos en el exterior

Aterrizó nuevo vuelo con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Desde el inicio de la administración de Donald Trump 354 connacionales han sido expulsados.

Dos de los pasajeros quedaron a disposición de la justicia por órdenes de detención vigentes.

Aterrizó nuevo vuelo con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos
 EFE (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el sábado 28 de febrero aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 34 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

El total corresponde a 23 hombres y 11 mujeres. Y según detalló la autoridad, tras los controles migratorios y de seguridad, dos personas quedaron a disposición de la justicia chilena debido a que mantenían órdenes de detención vigentes.

El secretario de Estado explicó que, al igual que en operativos anteriores, "se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones". Entre las que se encuentran los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades estatales.

Con este vuelo, el número total de chilenos deportados desde Estados Unidos desde mayo de 2025 llega a 354 personas -283 hombres y 71 mujeres- en el marco de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Elizalde reiteró que la política de expulsiones del gobierno estadounidense no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica a distintos países. Y que de concretarse nuevos vuelos, "seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente", aseguró el titular de Interior. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada