Aterrizó nuevo vuelo con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el sábado 28 de febrero aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 34 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

El total corresponde a 23 hombres y 11 mujeres. Y según detalló la autoridad, tras los controles migratorios y de seguridad, dos personas quedaron a disposición de la justicia chilena debido a que mantenían órdenes de detención vigentes.

El secretario de Estado explicó que, al igual que en operativos anteriores, "se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones". Entre las que se encuentran los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades estatales.

Con este vuelo, el número total de chilenos deportados desde Estados Unidos desde mayo de 2025 llega a 354 personas -283 hombres y 71 mujeres- en el marco de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Elizalde reiteró que la política de expulsiones del gobierno estadounidense no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica a distintos países. Y que de concretarse nuevos vuelos, "seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente", aseguró el titular de Interior.