Chilena cuestionó el símbolo de los tres mundiales de Argentina en el DNI de su hijo

Una madre chilena residente en Argentina se sorprendió al recibir el documento nacional de identidad (DNI) de su hijo recién nacido y descubrir que el diseño incluye las tres estrellas de la Selección Argentina, en referencia a los títulos mundiales obtenidos por el equipo.

La mujer compartió su reacción en redes sociales, donde cuestionó la presencia de estos símbolos futbolísticos en un documento oficial, pese a reconocer la importancia que tiene este deporte para los argentinos.

"¿Qué tiene que ver el fútbol con el documento nacional de identidad? ¡Impresionante!", se le escucha decir en el video.

La mujer, que vive en el país trasandino desde hace tres años y está casada con un argentino, evidenció su extrañeza ante la inclusión de estos elementos en la identificación de su hijo, al considerar que la pasión por el fútbol no debería formar parte de este tipo de documentos.

El diseño del DNI fue presentado en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, e incorpora símbolos patrios, monumentos históricos y las tres estrellas que representan los campeonatos mundiales de Argentina en 1978, 1986 y 2022.

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron las estrellas como una muestra de orgullo nacional, mientras que otros respaldaron los reparos de la mujer sobre la presencia de referencias deportivas en un documento oficial.