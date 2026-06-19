Chilena embarazada en Vietnam teme dificultades para abandonar el país con su bebé

Una chilena embarazada que se encuentra en Vietnam denunció que podría enfrentar dificultades para abandonar el país junto a su hija una vez que nazca, debido a los trámites migratorios y de documentación que debe completar la recién nacida.

La mujer, identificada como Yessenia Lagos, dio a conocer su situación a través de redes sociales, donde aseguró sentirse "desesperada" a pocos días de someterse a una cesárea y ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo deberá permanecer en el país asiático después del parto.

Según explicó, actualmente se encuentra en Vietnam con visa de turista y teme que su permiso expire antes de que su hija obtenga los documentos necesarios para viajar. "Me parece ilógico que yo pueda salir del país y mi hija no", comentó.

La joven aseguró que no ha logrado adaptarse a las condiciones del país, y que cuenta con recursos limitados, ya que está enfocada en cubrir los gastos del parto.

Desde Cancillería explicaron a T13 que el Consulado de Chile en Hanói mantiene contacto con la ciudadana desde febrero, y que en diversas ocasiones la han orientado sobre los trámites y recomendaciones asociados a su situación, además de sugerirle regresar a Chile mientras aún fuera posible y evaluar alternativas dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, la chilena cuestionó esa versión y aseguró que dicho contacto no ha sido constante ni ha significado un apoyo concreto.