Chileno recibió reconocimiento en EE.UU. junto a líderes mundiales

Un empresario y filántropo chileno fue reconocido en Estados Unidos con una distinción entregada por la Ellis Island Honors Society, premio que también han recibido expresidentes, premios Nobel y otras figuras internacionales por sus aportes en distintas áreas.

Se trata de José Luis Nazar Irarrázabal, conocido por su apoyo a la Teletón y por crear el programa "Inglés sin Barreras", iniciativa con la que alcanzó éxito en el mercado estadounidense.

El reconocimiento distingue cada año a personas destacadas en ámbitos como educación, filantropía, salud, artes y servicio público. En la edición 2026 fueron premiadas 76 personas, entre ellas Ola Källenius, Sarah Friar, Omar Yaghi y Michael Pompeo.

Según explicó la organización, Nazar fue reconocido por "un compromiso de toda la vida con la innovación, la educación y el legado cultural", además de sus aportes a más de 70 fundaciones.

Durante la ceremonia, el empresario recordó parte de su historia y contó que al llegar a Estados Unidos pasó por distintos trabajos y dificultades. Recordó que durmió en una banca de un parque y trabajó lavando platos y cortando lechugas antes de comenzar a vender cursos de inglés puerta a puerta.

Esa experiencia le permitió identificar las dificultades que enfrentaban muchos inmigrantes hispanohablantes para aprender el idioma y dio origen a "Inglés sin Barreras", programa orientado a una enseñanza práctica del inglés para la comunidad latina.

El empresario también mantiene un vínculo con la Teletón y ha realizado distintos aportes a la campaña solidaria.

La ceremonia se realizó en la Gran Sala de Ellis Island, recinto por donde ingresaron millones de inmigrantes a Estados Unidos y donde los galardonados quedan inscritos en el Registro del Congreso estadounidense con reconocimiento del Senado y la Cámara de Representantes.