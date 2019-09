La política exterior como "conciencia desdichada": El pragmatismo de Piñera ante China y Venezuela

El ex ministro DC Genaro Arriagada reflexionó este viernes en Cooperativa que la política internacional supone "una conciencia desdichada", pues obliga a compatibilizar los ideales y valores propios con la necesidad y el pragmatismo que imponen las circunstancias.

El abogado habló de este modo al analizar la diferencia de trato que el Gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado con China y Venezuela, que se ha expresado en críticas frontales a la "dictadura de Nicolás Maduro", y declaraciones mucho más mesuradas sobre el gigante asiático -un importante socio comercial- tales como: "Cada uno tiene el sistema político que quiera darse".

Esta mañana en conversación con Cooperativa, el titular de Relaciones Exteriores dijo que la visión del Gobierno de Chile frente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es "más dura" por ser un dictador ubicado en Latinoamérica, donde "estamos en un mismo marco cultural", mientras que con China "nuestra mirada debe ser más comprensiva" por su evolución política.

Sus declaraciones generaron un apasionado debate este viernes en el panel de El Primer Café:

Genaro Arriagada (DC): "Lo que pasa es que una política exterior no es nunca un diseño puramente ideológico, porque tiene que considerar también los intereses nacionales y, en ese sentido, la política internacional es una conciencia desdichada porque, por una parte, a uno le gustaría que fuera puros principios y valores, pero, por el otro lado, aquí estamos frente a un régimen que a mí, realmente, el régimen chino no me gusta para nada, pero es nuestro mayor socio comercial en este momento".

Cecilia Rovaretti: "Entonces, si Venezuela fuera un buen socio comercial con Chile, ¿aceptarían a Maduro?"

Arriagada: "Yo creo que en el caso de Venezuela, a mi juicio, hay un conjunto de instituciones que podrían funcionar y que Venezuela aceptó. Entonces, ahora, no estoy de acuerdo en establecer una guerra con todos los países porque estamos complicados".

Fernando Atria (PS): "Este problema apunta a algo que es un poco ridículo, esto de que la discusión en este país que queda al otro lado de la cordillera tiene que ir como vamos repasando el mundo y emitiendo juicios. Entonces, vamos por orden alfabético: Afganistán, Alemania, Angola, Andorra, etcétera, y esto es un poco absurdo".

Nicolás Eyzaguirre (PPD): "Argentina te faltó..."

Atria: "Es que no llegué hasta ahí, iba en Andorra".

Eyzaguirre: "Perdón, perdón".

La diferencia de trato de Chile hacia China y Venezuela fue intensamente debatido por los panelistas de El Primer Café.

Atria: "Y yo creo que esto, en el fondo, tiene que ver solamente con el uso que se ha hecho en Chile del caso venezolano que tiene que ver, acuérdense, con esta campaña de 'Chilezuela'. Entonces, es pura propaganda política y eso, por razones de consistencia, obliga a que diga 'oh, cuando el Presidente dice respecto de China, pero no de Venezuela, que cada país puede tener el gobierno que quiera, ¡oh, qué incoherencia!'. Entonces, resulta que nos obligamos recíprocamente a que vamos a andar pasando revista a todos los países del mundo...".

Eyzaguirre: "Nadie nos ha elegido de catones del mundo, que yo sepa".

Arriagada: "Pero tampoco nos ha elegido como los grandes cínicos...".

Eyzaguirre: "Así, como resumen, creo que los temas políticos (y) valóricos respecto de los derechos humanos van en un carril y tienen que ser exactamente los mismos moldes para juzgar a cualquier país, pero eso no significa que tú no puedas comerciar si los otros no tienen exactamente tus mismos estándares".

Bettina Horst (LyD): "De dónde vienen los países también. O sea, Venezuela es un país en el cual se ha deteriorado fuertemente el tema de materia de derechos humanos; en cambio, en China es un país que ha convergido hacia una mayor apertura y hacia un mayor cuidado de derechos humanos. Yo digo que (China) va en un camino lento y están estancados en esa materia y tienen que seguir avanzando, pero también hay que mirar la evolución de los últimos años".

Eyzaguirre: "Cuidado, Bettina, con lo último, que tiene el problema de (las protestas en) Hong Kong".

Arriagada: "(Bettina) está mirando China con ojitos azules".

Horst: "¿Dónde estaban y dónde están hoy los países?".

Eyzaguirre: "Mi reserva respecto del progreso de China en materia de derechos humanos".

Arriagada: "Yo también".

Horst: "Creo que Mao (Zedong) tuvo mayores atropellos de derechos humanos de los que tiene hoy China".