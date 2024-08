Cancilleres de India y Chile conversan sobre cooperación en materia comercial e inversión

El ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió este miércoles con su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, en Nueva Delhi durante la visita del canciller del país suramericano a la India junto a otros miembros del Gobierno de Chile, con quienes conversó sobre la cooperación de ambos países en materia de comercio e inversión.

"Debatimos sobre nuestra cooperación en materia de comercio e inversión, minerales críticos, agricultura, defensa, ferrocarriles, salud, espacio, cultura y vínculos entre personas", dijo el titular indio de la cartera de Exteriores en la red social X tras la reunión.

Jaishankar añadió que la India y Chile "intercambiaron puntos de vista sobre los puntos conflictivos a nivel mundial y los avances en sus respectivas regiones".

En los momentos previos al encuentro bilateral, el canciller indio elogió la participación de Chile en la última edición de la Cumbre de la Voz del Sur Global y los "muy perspicaces comentarios de su Presidente (Gabriel Boric)" durante el acto virtual que se celebró el pasado 17 de agosto.

La Cumbre de la Voz del Sur Global es un foro virtual creado por la potencia del Sur de Asia en 2023 con motivo de su presidencia del G20 y con el que la India busca reivindicarse como 'la voz del Sur Global'.

El Presidente Gabriel Boric participó en el formato, y está previsto que visite la India en el primer trimestre de 2025.

Además, Jaishankar agradeció a Chile su apoyo en la iniciativa india para expandir el Consejo de Seguridad de la ONU y obtener un asiento como miembro permanente del órgano, compuesto por Reino Unido, EE.UU., China, Francia y Rusia, además de por otros 10 países miembros no permanentes elegidos por períodos de dos años.

Delighted to welcome FM @AlbertoKlaveren of Chile today in Delhi.



Co-chaired a productive and wide-ranging 2nd India-Chile Joint Commission meeting. Discussed our cooperation in trade & investment, critical minerals, agriculture, defence, railways, health, space, culture and… pic.twitter.com/9a6wJ3UOgw