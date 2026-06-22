Activistas chilenos reunieron más de 80 mil firmas pidiendo la expulsión de Israel de la ONU

Activistas chilenos reunieron más de 80.000 firmas a lo largo del mundo para pedirle al secretario general de la ONU, António Guterres, que expulse a Israel de la organización por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

Las firmas fueron recabadas por la asociación chilena Abogados por Palestina y la campaña Firma por Palestina y fueron entregadas este lunes en la sede de Naciones Unidas en Santiago.

"Israel es el país que más pisotea intencionadamente la legislación, las resoluciones y el orden internacional. Ahora están llevando esa política al Líbano, donde ya hay más de 5.500 víctimas", explicó Nelson Hadad, de Abogados por Palestina.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de Hamás, han muerto más de 73.000 gazatíes a manos del Ejército israelí, entre ellos 20.000 menores.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja (controlado por el grupo islamista palestino Hamás), Israel ya ha matado en Gaza a más de 1.020 palestinos desde la entrada en vigor del alto al fuego el pasado octubre, que no respeta perpetrando ataques diarios.

"Hay una gran mayoría de países en la Asamblea General de la ONU que sabe de estas violaciones al pueblo palestino y existen innumerables apoyos (para sacar a Israel de Naciones Unidos)", aseguró por su parte la abogada Paula Abugattas.

La ONU alertó este lunes que la situación en Gaza sigue siendo crítica y exigió un alto al fuego real.

"El 70 % de la población necesita alojamiento y los servicios esenciales están al borde del abismo (...) Unicef advierte que el agua no está garantizada para 1.100 millones de niños", dijo el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.