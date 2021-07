Chile es el país de la OCDE con menos confianza en su Gobierno

Chile fue en 2020 el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos adhesión de su población al Gobierno, ya que sólo un 15 por ciento le tuvo confianza, tras un fuerte deterioro desde 2007, cuando estalló la crisis financiera y todavía generaba confianza en un 43 por ciento.

En su informe bienal sobre gobiernos y administración publicado este viernes, la OCDE precisa que en ese periodo sólo en Bélgica el empeoramiento de la confianza en el Gobierno ha sido más fuerte, al caer 31 puntos porcentuales hasta el 29 por ciento.

También había caído de forma significativa en Costa Rica (17 puntos, al 28 por ciento), Colombia (14 puntos, al 37 por ciento) y en España (10 puntos, al 38 por ciento).

OCDE grafica el bajo indicador de confianza en el país, según la Gallup World Poll.

En el conjunto de los países de la OCDE, sin embargo, un 51 por ciento de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020, lo que significa 6,3 puntos porcentuales más que en 2007.

Esa tendencia de mejora fue particularmente marcada en Islandia (35 puntos adicionales al 59 por ciento) y en Alemania (30 puntos, al 65 por ciento). La mayor confianza se daba en Finlandia (81 por ciento) y en Luxemburgo (78 por ciento).

De hecho, llama la atención es que la opinión mejoró mucho tras la irrupción de la crisis del Covid-19 a comienzos del pasado año: en términos relativos, ese incremento fue de hasta más de seis puntos porcentuales en junio y julio en países como Luxembugo, Finlandia y Dinamarca e incluso casi cinco puntos en España.

📢 PRESS RELEASE:



Post-COVID-19, building resilience to crises and regaining citizen’s trust should be a priority for governments, says OECD https://t.co/uKfuLz4QjC



See 👉 Government at a Glance 2021 https://t.co/Hgj56ARRB8 pic.twitter.com/xv2ncrL1Kv