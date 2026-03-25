Democracia Cristiana: Bachelet representa todo lo que hemos promovido como país en el mundo

La Democracia Cristiana lamentó la decisión del Presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo del Estado de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

"Lo que significa la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas es lo que ha sido la tradición de nuestro país en materia de política exterior. Todo lo que hemos promovido en el mundo lo representa Bachelet", dijo en El Primer Café la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss.

Con la decisión de Kast "estamos renunciando a lo que hemos construido en política exterior como Estado, y eso me parece un error realmente garrafal", enfatizó la líder falangista, que también resaltó el "importante retroceso" en "la imagen que proyectamos al mundo" con esta medida.

La exministra del Trabajo recordó que, como alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Bachelet "no trepidó en hacer informes denunciando y buscando medidas para la no vulneración, incluida Venezuela".

Por otro lado, "en un punto de prensa ayer, Kast dejó entrever que el problema (con su figura) es la migración haitiana (que llegó a Chile durante su segundo (mandato). Entonces pongámonos serios", exigió Krauss.

"Está muy marcada con un sector político"

"Buena parte de los problemas que tenemos hoy día como país nacen en el segundo Gobierno de la expresidenta Bachelet", contestó en el panel de debate de Cooperativa el diputado republicano Benjamín Moreno.

En la oposición "te dicen: 'Esto es una afrenta para Chile, esto no sé qué, no sé cuánto, las políticas de Estado'", pero cuando Bachelet estuvo en Cuba durante su primer Gobierno "fue a abrazarse con Fidel Castro", y ello da cuenta de que la líder socialista "representa a un sector, y a otro sector no lo representa para nada".

"Corrió una vez a abrazar a Fidel Castro, uno de los peores dictadores que han existido en la historia, y fue condescendiente con Venezuela, con distintas dictaduras. (En consecuencia, está) muy marcada con un sector político con el que nosotros tenemos profundas diferencias. No pueden pretender censurar a todo un sector político que sea diferente a Michelle Bachelet", ya que "no es una candidatura de unidad, como la quieren vender", señaló Moreno.

El parlamentario oficialista agregó que "las prioridades y las urgencias del país en este minuto son otras, y es una candidatura que no tiene posibilidades de éxito".

Como prueba de esto señaló que "Gabriel Boric -su principal antijefe de campaña- (...) dejó 50 millones de pesos para la candidatura, y cualquier persona seria sabe que con 50 millones de pesos una candidatura a la Secretaría General de la ONU no llega ni a la esquina".

"Hicieron este amarre gigantesco sabiendo que no iba a tener ninguna posibilidad de éxito. Porque si no, le hubieran dejado más recursos. Es así de simple", sentenció Benjamín Moreno.