Pacto Migratorio: La DC tomó distancia de Frei tras respaldo a Piñera

La Democracia Cristiana tomó distancia del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle luego de que éste respaldara la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de restarse del Pacto Migratorio de Naciones Unidas.

La postura del ex Mandatario abrió un flanco en la oposición cuando todos sus ex cancilleres dieron a conocer un documento en el que "deploraron" la decisión del Ejecutivo.

Desde la directiva, el secretario nacional David Morales marcó distancia de Frei y sostuvo que la Falange ya fijó una postura a favor del Pacto Migratorio: "No estamos de acuerdo con lo que ha planteado el ex Presidente (Frei) y nosotros fijamos nuestra posición, más allá del cariño y respeto que tenemos por él".

"Más allá de si hay un respaldo al Presidente Piñera, lo que nosotros hemos planteado es que la Democracia Cristiana fijó una posición, tanto en la mesa directiva como en el consejo nacional, que va en la misma línea de lo que han declarado los ex cancilleres democratacristianos y del proyecto de acuerdo que aprobaron la unanimidad de los parlamentarios ayer en la Cámara de Diputados. Esa es la posición del partido", enfatizó.

No es la primera divergencia entre el partido y Frei Ruiz-Tagle, ya que hace unos meses el ex Mandatario estaba cenando en La Moneda mientras la DC pedía la salida del subsecretario Luis Castillo por su vinculación con la investigación del magnicidio de Eduardo Frei Montalva.

"Es desconcertante la postura del ex Presidente Frei"

El senador y ex canciller Ignacio Walker (DC) aseguró que no está "de acuerdo (con Frei); creo que es una postura equivocada".

"De hecho, los tres ex ministros de Relaciones Exteriores del Presidente Frei, Carlos Figueroa (DC), José Miguel Insulza (PS) y Juan Gabriel Valdés (PS), junto con otros ex cancilleres suscribimos ayer una declaración deplorando la postura del Gobierno del Presidente Piñera", aseguró.

Entonces, añadió Walker, "la verdad es que encuentro bastante sorpresiva y bastante desconcertante la postura del ex Presidente Frei. Tengo la convicción de que si el Presidente Eduardo Frei Montalva estuviera vivo habría ratificado y apoyado el pacto sobre migración de Marrakech".

Su propio ex canciller José Miguel Insulza dijo estar "perplejo" por las palabras del ex Jefe de Estado, recordado que el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle fue el que más abrió sus fronteras al mundo sin complejo alguno en su minuto.

"Frei se equivocó de manera muy profunda"

Mientras que el jefe de comités de senadores de la DC, Jorge Pizarro, acusó un desconocimiento y un error del ex Presidente.

"Yo creo que el Presidente Frei se equivocó de manera muy profunda, porque los argumentos que él ha entregado lo que hacen es recoger argumentos simplones respecto de que este pacto migratorio podría significar un problema para Chile. Me parece que se equivocó profundamente, creo que es caer en la caricatura que han tratado de hacer algunos sectores del Gobierno respecto al tema migratorio", expresó.

Frei no ha hecho comentarios sobre los ecos que produjo el cuadrarse con Piñera y desde su entorno han señalado que el ex Mandatario, por ahora, no tiene contemplado dar declaraciones.