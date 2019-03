El Presidente Sebastián Piñera defendió la creación del foro Prosur, impulsado por él y su homólogo colombiano, Iván Duque, con el que se pretende reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

"Hace más de cinco años que los presidentes de América del Sur no nos reunimos. Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia", aseguró el Mandatario en su cuenta de Twitter.

En contraste, subrayó que "Prosur es un foro sin ideología ni burocracia, para que todos los países democráticos de América del Sur podamos dialogar, coordinarnos, colaborar y hacer escuchar nuestra voz".

