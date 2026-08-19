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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

ProChile seleccionó a 43 empresas para dar el salto al extranjero, y la mitad es de regiones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El director general de la institución, Ignacio Fernández, destacó en Cooperativa el impacto del programa GoGlobal 2026, que ayuda a acelerar la inserción de startups nacionales en el mundo.

ProChile seleccionó a 43 empresas para dar el salto al extranjero, y la mitad es de regiones
 Unsplash / Hunters Race

"Chile tiene un potencial enorme para proveer servicios y soluciones globales", dijo Fernández en Esa es la idea.
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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Ignacio Fernández, director general de ProChile, destacó que el programa GoGlobal 2026 seleccionó a 43 empresas nacionales para su salto al extranjero, de las cuales la mitad proviene de regiones distintas a la Metropolitana.

"Lo que se busca es contactar estas startups con los mercados de destino para exportar servicios o levantar capital", afirmó el directivo, destacando el impulso que la iniciativa da a la tecnología. 

La autoridad resaltó la descentralización del programa, con la mitad de firmas provenientes de regiones: "Hoy, naturalmente, tenemos polos tecnológicos en Valparaíso, Maule, Los Lagos y el norte", señaló Fernández, valorando la innovación surgida desde sectores como la minería y la agroindustria.

Respecto al futuro, el director adelantó la realización de Enexpro Tech en noviembre. "Traeremos 30 compradores internacionales para reunirlos con 100 empresas tecnológicas chilenas", indicó. La instancia potenciará sectores de Agrotech y biotecnología, consolidando a Chile como proveedor global de soluciones avanzadas.

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