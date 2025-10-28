Gobierno pide "sentido de realidad" ante promesas electorales sobre expulsiones masivas

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó en Cooperativa las dificultades que ha tenido el país para concretar las expulsiones de migrantes, ante la negativa de Venezuela de recibir ciudadanos desde otros países.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cordero sostuvo que "crear una policía no es algo que uno pueda hacer de un día a otro (...) la seguridad fronteriza hoy día está a cargo de Carabineros, complementada con las Fuerzas Armadas, y yo creo que ahí hay una evaluación de costo y eficiencia".

"Las zonas fronterizas son siempre conflictivas, pero no hay forma de abordar la frontera sin cooperación con su país vecino", recordó.

El ministro planteó que "el 15 por ciento de las personas privadas de libertad son extranjeras, la primera nacionalidad extranjera privada de libertad son venezolanos, después colombianos y bolivianos. En los delitos más complejos tenemos sujetos vinculados a esa nacionalidad".

"No hay avión que aterrice en Venezuela para estos efectos. Lo que quiero decir es que las expulsiones con avión charter, con avión FACh y con aviones comerciales se realizan regularmente a distintos países de la región, pero nosotros tenemos hoy día un inconveniente muy severo con Venezuela, es que Venezuela no recibe aviones de Chile", precisó.

"Para abordar todas estas situaciones, uno tiene que profundizar un poco más allá del titular, porque buena parte de estas cosas se han abordado, pero también enfrentamos restricciones que hay que mirarlas con sentido de realidad, por ejemplo ese tercer país, que es Venezuela, que no recibe a sus nacionales", finalizó Cordero.