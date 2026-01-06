Republicanos: La caída de Maduro trae un escenario "favorable" para el gobierno de Kast

La reciente evolución de la crisis en Venezuela, marcada por la caída del dictador Nicolás Maduro, abrió un nuevo escenario en Latinoamérica que, según el diputado Stephan Schubert (Republicanos), puede ser "favorable" para el próximo gobierno de José Antonio Kast, especialmente en lo que respecta al retorno de los venezolanos migrantes.

"Creo que el escenario donde en el cual va a asumir el Presidente Kast es un escenario distinto y va favorable para el retorno de venezolanos a Venezuela. Creo que eso va a ser algo positivo", afirmó el parlamentario este martes en El Primer Café de Cooperativa.

De todas maneras, matizó que esta visión positiva "depende de cómo va a evolucionar todo lo que está recién ocurriendo, está todo muy muy caliente todavía y no sabemos exactamente cómo va a quedar después".

En su análisis, Schubert subrayó que "esta dictadura de Maduro nos ha afectado a todos nosotros. El hecho que exista una dictadura allá ha significado también para Chile muchos perjuicios, además de la vulneración de los derechos humanos de los propios venezolanos, que tampoco nos es indiferente".

La dictadura de Maduro no solo causó "muchos perjuicios" a Chile y una sistemática vulneración de DD.HH., sino que también obligó a todos los países latinoamericanos a pronunciarse sobre la crisis venezolana, según Schubert. (FOTO: EFE)

A pesar de su optimismo con la caída del líder chavista, también lanzó una crítica a la postura previa del Presidente Gabriel Boric, acusando que cuando se conoció la operación en el país caribeño, "no vi que él manifestara una preocupación particular respecto a los derechos humanos en Venezuela y su vulneración, y tampoco que se refiriera respecto a la usurpación del cargo por parte del dictador Maduro".

Proceso arduo y prolongado

Por su parte, Pedro Pizarro, vicepresidente Renovación Nacional (RN), mantuvo una postura más conservadora respecto a la velocidad del cambio. Si bien compartió la esperanza de una transición, advirtió sobre su complejidad.

"Esto es el inicio de un camino que uno ve que ojalá y uno tiene la esperanza que esto lleve hacia la libertad y la democracia de vuelta en Venezuela, pero es un camino que creo que no va a ser tan corto como a todos nos gustaría que fuera", puntualizó en El Primer Café.

Pizarro enfatizó que, tras "muchos años de régimen" enraizado en "todas las instituciones", la transición será un proceso arduo y prolongado.

Desde Renovación Nacional, Pedro Pizarro advierte que la transición hacia la libertad y la democracia en la nación caribeña será un proceso "arduo y prolongado". (FOTO: EFE)

Las dudas y cuestionamientos del oficialismo

Desde el actual oficialismo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, centró su análisis en la preocupación por la soberanía y la intervención extranjera. Condenando la dictadura de Maduro, alertó sobre la "ley del más fuerte" que, a su juicio, impone Estados Unidos.

"Las declaraciones de Donald Trump son bastante evidentes, en donde su interés no está en la democracia, en la libertad, ni siquiera en la persecución del narcotráfico, su interés está en el control geopolítico y en el control del petróleo", cuestionó el militante frenteamplista, que indicó también que la verdadera "encrucijada" es cómo defender los principios de democracia y derechos humanos sin caer en la sumisión a intereses externos, ya que una invasión "no va a ser más libertad, va a ser menos, va a ser supeditar los intereses de Estados Unidos".

Flavia Torrealba, del Partido Regionalista Verde Social, expresa preocupación por la estabilidad global, describiendo la situación como "una madeja desarmada". (FOTO: EFE)

Mientras que la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, reconoció por una parte que "se alegró porque cayó un régimen que le es adverso", pero también expresó su inquietud sobre las posibles consecuencias de las acciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, para la estabilidad global.

Torrealba advirtió que lo que se vive es como "que una madeja se hubiera desarmado", con conflictos en diversas partes del mundo, y que una intervención externa en Venezuela, en vez de traer libertad, podría simplemente generar "más gente sufriendo" y "todavía más desorden".