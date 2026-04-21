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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Zelenski ofrece a Kast un acuerdo en materia de seguridad por diez años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El líder ucraniano también planteó ampliar la colaboración en áreas como minería, agricultura y metalurgia, destacando la relación previa entre ambos países desde la invasión rusa de 2022.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció este martes al presidente, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Catar, sobre tecnología de drones y otros equipos.

"Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Medio Oriente, y estamos preparados para una alianza similar con Chile", escribió Zelenski en X tras mantener hoy su primera conversación telefónica con Kast.

El presidente ucraniano agregó que también habló con Kast de las oportunidades de colaborar con Chile en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales, sectores que tienen importancia en las economías de ambos países.

Zelenski también felicitó a Kast por su llegada a la presidencia y le agradeció por su apoyo a Ucrania y por unir el Estado chileno a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos que han quedado en manos de Rusia tras la ocupación de territorio ucraniano.

"En mayo habrá una cumbre dedicada a nuestros niños, y contamos con la participación de Chile", remachó Zelenski.

Chile ya fue con Gabriel Boric uno de los países de Sudamérica que mejores relaciones mantuvieron con Ucrania en el contexto de la guerra provocada por la invasión rusa de 2022.

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