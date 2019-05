Pastores evangélicos escogieron al reemplazante de obispo Durán

Más de un centenar de pastores se reunieron en una asamblea extraordinaria este sábado en la Catedral Evangélica de Chillán Viejo, Región de Ñuble, y nombraron a Daniel Balladares como el reemplazante del destituido obispo Eduardo Durán.

El nuevo obispo Daniel Balladares, de la Catedral Evangélica de Chillán Viejo, obtuvo el respaldo de cerca de un centenar de pastores, de un total de 140 que participaron en la Primera Iglesia Metodista Pentecostal a nivel nacional.

Balladares gobernará durante los próximos dos años, que era el período que le correspondería al ex obispo Durán y ahí se eligirá a una figura definitiva.

Al término de la jornada, el flamante obispo Balladares agradeció a los 93 pastores que hoy "decidieron por unanimidad desaforarnos del obispo Durán y permitirnos seguir adelante predicando la palabra de Dios con limpieza".

Asimismo, pidió perdón a todas las iglesias que han sufrido con todo lo que ha pasado.

Esta semana, el capítulo de pastores decidió remover a Durán como presidente de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, al declararlo "inhabilitado por incumplimiento de su labor" en la Catedral Evangélica.

Sin embargo, Durán, quien es investigado por presunto lavado de dinero, descartó haber sido destituido y se aferra al cargo asegurando que no puede ser removido, aludiendo a que no se respetó el procedimiento respectivo y a que "el obispo presidente tiene la calidad de vitalicio, no quedó ninguna facultad de que lo puedan remover".

Vocero de los pastores: "Esto es definitivo"



El vocero y secretario del directorio nacional, Tito Maturana, señaló que "la asamblea de pastores está sobre el obispo y el directorio, y lo que esta instancia determina es decisión soberana. Más allá de lo que pueda expresar Durán, esto es definitivo".

Finalmente, el pastor Maturana indicó que con el nuevo obispo presidente se iniciará un proceso reflexivo y de estudio para la modificación de los estatutos que rige a esta entidad eclesial.

La situación de Durán empeoró al interior de la iglesia evangélica luego de que se supiera que el obispo quería separarse de su esposa para poder casarse con su amante.

Durán es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente donde declaró -en calidad de imputado- obtener más de 30 millones de pesos mensuales a través del diezmo.