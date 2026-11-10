María Pía Adriasola llamó a "meternos la mano al bolsillo" por fundación antiaborto

La primera dama, María Pía Adriasola, llamó a aportar recursos y participar como voluntarios en la fundación antiaborto Chile Unido, durante la comida anual que la organización realizó este lunes en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura.

Según consignó La Tercera, al encuentro asistieron los ministros de Salud, May Chomali; de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, además del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.

También participaron el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Entre los asistentes estuvo el exsubsecretario de Justicia Luis Silva (republicano), quien reapareció públicamente tras dejar el cargo el 30 de octubre, en medio de la crisis por el caso Rabat.

"Meternos la mano al bolsillo"

Adriasola, quien fue la invitada de honor, llamó a mantener el apoyo a la organización mediante aportes económicos y trabajo voluntario.

"Ojalá podamos seguir apoyando y dándole mucha fuerza a toda esta iniciativa a través de, no solo de meternos la mano al bolsillo, sino comprometernos quizás con ser voluntarios y entender que cada uno de nosotros suma algo que es demasiado importante, que es la vida de un niño que espera tener la oportunidad de vivir", afirmó.

"Así que muchas gracias, mamás. Muchas gracias, fundación. Y muchas gracias a todos ustedes por la invitación", agregó.

Chile Unido es presidida por Heriberto Urzúa y, según su sitio web, promueve el respeto y cuidado de la vida, el fortalecimiento de la familia y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La participación de Adriasola y de los ministros se produce después de una campaña en la que José Antonio Kast presentó un programa centrado en las emergencias de seguridad, económica y social.

Por su parte, la ministra Marín compartió fotografías del encuentro en sus redes sociales, donde sostuvo que la fundación "realiza una gran labor brindando apoyo y acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables".