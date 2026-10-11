"Tu cuerpo es la muerte": El relato de Catalina Pizarro tras un aborto negado

Durante dos meses, Catalina Pizarro tuvo que continuar un embarazo que, según le habían informado a las 12 semanas, no llegaría a término. Su médico obstruyó su solicitud de interrupción bajo la causal de inviabilidad fetal y debió esperar hasta que el corazón de Clara, la hija que llevaba en su vientre, dejara de latir.

Ocho años después, y tras una batalla judicial de cinco años, obtuvo una sentencia inédita que ordenó indemnizarla por el incumplimiento de las obligaciones contractuales del médico. En entrevista con EFE, relató las consecuencias de aquella experiencia y explicó que su demanda nunca tuvo una motivación económica.

"Quería que esto no volviera a ocurrir. Esto se mete debajo de la alfombra, pero pasa en muchísimas familias", afirmó.

En 2018, a Clara le detectaron un higroma cervical bilateral e hidrops. Según el relato de Pizarro, le informaron que su hija no sobreviviría, pero la patología no figuraba en el listado utilizado para autorizar la interrupción del embarazo.

Aunque había solicitado acogerse a la causal de inviabilidad fetal, le indicaron reposo absoluto por "riesgo de pérdida". Mientras tanto, sufría desmayos, angustia y culpa.

Las secuelas de la espera

Pizarro, profesora de música, recordó que usaba "un poncho para que nadie se diera cuenta" de su embarazo. Era el segundo, después del nacimiento de su hijo, que entonces tenía 10 años.

Encerrada en su casa, pasaba los días buscando información. "Estaba todo el día investigando", relató. "Es como estar en el borde de la locura, de verdad, te odias".

"Uno de verdad se siente como si uno fuera la muerte, tu cuerpo es la muerte", expresó. Las consecuencias persisten: "Tengo una relación, que todavía no he sanado, con mi cuerpo", añadió.

Según su testimonio, el médico consideró que esperar el desenlace natural le afectaría menos. "Y fue al contrario, cuando alguien las toma (decisiones) por ti, genera impotencia, genera frustración", sostuvo.

Durante ese periodo buscó otras opiniones médicas, pero sintió que tampoco podía decidir libremente. "Da lo mismo lo que uno pudiera hacer, que al final entre ellos se comunicaban", señaló.

Tras la muerte de Clara en su vientre, debió someterse a una cesárea de emergencia.

El apoyo psicológico y psiquiátrico fue fundamental para enfrentar lo ocurrido. "Pensé en el privilegio que tuve de poder pagar terapia psicológica y psiquiátrica para no destruirme: ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden pagarlo?", planteó.

Las dilaciones para acceder al aborto

Tras conocerse el fallo, el equipo jurídico que representó a Pizarro recibió llamados de otras mujeres que denunciaron obstáculos para interrumpir sus embarazos.

En Chile, la ley vigente desde 2017 permite el aborto en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

Para la abogada Francisca Millán, del estudio AML Defensa de Mujeres, que representó a Catalina, los testimonios recibidos muestran que lo ocurrido "no es un hecho aislado, nada excepcional, es algo por lo que han pasado muchas mujeres".

La jurista explicó que los obstáculos no siempre se expresan mediante una negativa directa. En ocasiones, consisten en dilaciones justificadas con nuevos exámenes, pruebas o consultas médicas.

"Lo pudimos demostrar (en el juicio) principalmente a través de la realización de esas gestiones y también, por supuesto, de los informes que emitieron otros médicos", detalló.

"Muchas veces opera un paternalismo donde (el médico) olvida que su función se limita al diagnóstico, la decisión recae de forma exclusiva en la paciente", agregó Millán.

Un precedente para otras mujeres

Pizarro espera que la sentencia ayude a otras pacientes a ejercer sus derechos. "Me genera una tranquilidad de que pueden basarse en esto, acceder a la ley", afirmó.

Tanto ella como su abogada consideran que las tres causales son insuficientes. "Nadie aborta por deporte, siempre es una decisión dura", sostuvo Catalina.

Millán destacó que el fallo "evidencia las fallas estructurales de la normativa vigente. Da por establecido el acceso al aborto como un derecho y fija un precedente sobre las consecuencias legales de incumplir los protocolos".

Pizarro sigue adelante con las secuelas de lo vivido y asegura que la experiencia le enseñó "a tener paciencia, a escuchar y a defender mi verdad sin tener miedo".