Alcaldesa de San Bernardo interpuso recurso de protección contra ex vertedero

La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), interpuso un recurso de protección para asegurar la calidad de vida de los habitantes del sector de "Lomas de Nos", tras las denuncias contra la empresa que opera el ex vertedero Lepanto.

La jefa comunal llegó junto con un grupo de vecinos hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel para concretar la acción legal en representación de quienes se han visto afectados por la contaminación.

Además, aseguró que continuará trabajando con la Seremi de Salud para verificar el cumplimiento de la clausura del miércoles, que se produjo a raíz de las denuncias de los vecinos por los malos olores que emanaban de este complejo industrial ubicado en el sector de Nos.

"Este proceso de defender la calidad de vida de los habitantes de San Bernardo recién empieza. Yo soy vecina de ahí, por eso que también pongo el recurso como vecina. Lo más increíble de todo esto es que, con el cierre, curiosamente la noche de ayer y la mañana de hoy no hubo olores", dijo Cuevas.

"Estamos observando esta situación extraña porque con la paralización no hay olores, no quiero suponer nada, pero a lo mejor había alguna actividad, no sabemos", agregó.