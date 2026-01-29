Alerta alimentaria: Minsal suma nuevo lote de fórmula Alula por posible contaminación

El Ministerio de Salud (Minsal) actualizó este jueves la alerta alimentaria que rige sobre productos de fórmulas infantiles de la marca Alula, tras confirmarse la incorporación de un nuevo lote afectado por la presencia de toxina cereulida, sustancia producida por el microorganismo Bacillus cereus.

Según informó la autoridad sanitaria, la empresa SANULAC Nutrición Chile complementó los antecedentes previamente entregados y detalló que el retiro voluntario incluye ahora el producto Alula Gold 1 Premium en tarro de 400 gramos, correspondiente al lote 8000003179, con fecha de vencimiento 27 de noviembre de 2026.

La alerta fue emitida originalmente el pasado 22 de enero, luego de detectarse un posible riesgo de contaminación asociado a esta toxina, por lo que el Minsal reiteró el llamado a no consumir los productos pertenecientes a los lotes afectados.

En caso de que alguna persona haya ingerido estos productos y presente síntomas compatibles con manifestaciones clínicas, se recomendó acudir de inmediato a un centro de salud para su evaluación.

Desde el Ministerio de Salud indicaron además que ya se han adoptado las medidas sanitarias correspondientes, entre ellas la prohibición de distribución y comercialización de los productos involucrados en la alerta.

La autoridad recalcó que esta información se encuentra en permanente desarrollo y que cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales del Minsal.

Revisa el detalle de los lotes en este enlace