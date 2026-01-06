Minsal emite alerta alimentaria por toxina en fórmula infantil para necesidades especiales

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una Alerta Alimentaria por la fórmula infantil ALFAMINO, destinada a niños con necesidades alimentarias especiales, debido a un riesgo de contaminación por una toxina bacteriana.

Según informó la autoridad sanitaria, el producto podría contener cereulida, una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus, cuyo principal síntoma son los vómitos. Se trata de una toxina estable, que no se elimina necesariamente mediante el procesamiento térmico de los alimentos.

El Minsal llamó a no consumir el producto y a las personas que cuenten con alguno de los lotes afectados en sus hogares a suspender su uso de forma inmediata.

Además, se recomendó que, en caso de haber consumido alguno de los productos pertenecientes de los lotes listados y presentar síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial de salud.

Los lotes involucrados son los siguientes:

51040017Y2

51050017Y1

52450017Y2

52460017Y1

52470017Y1

52480017Y1

52510017Y1

52610017Y2

52620017Y1

52650017Y1

52680017Y1

52690017Y1

La Autoridad Sanitaria informó que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para adoptar las medidas sanitarias, entre ellas la no distribución ni comercialización de los productos.