Sorprendieron en el Aeropuerto de Santiago al mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud informó este jueves sobre la detección de un ejemplar del mosquito Aedes aegypti -que transmite males como el dengue, la chikungunya, el zika y la fiebre amarilla- en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

El hallazgo se produjo en el marco de un monitoreo permanente que cubre las más de mil hectáreas del recinto aéreo, y "tras la confirmación se reforzó el protocolo de vigilancia y control", señaló Ester Aylwin, jefa de la División de Urgencias Sanitarias del Minsal.

La doctora indicó que hasta ahora no se registran casos de dengue ni fiebre amarilla en el país, pero resaltó que la coordinación en terreno es "vital para mantener nuestras fronteras sanitarias".

Presencia del mosquito no implica enfermedad

El seremi de Salud subrogante de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, explicó que "la presencia de un mosquito no asegura la presencia de la enfermedad", ya que el riesgo se activa únicamente cuando "la hembra pica a una persona contagiada, recoge el virus y es capaz de transmitirlo".

El Ministerio de Salud recordó la importancia de eliminar posibles focos de proliferación del mosquito, como depósitos de agua estancada, floreros, baldes y neumáticos, y llamó a mantener tapados los recipientes donde se almacene agua.

Asimismo, solicitó acudir a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta repentina, dolor detrás de los ojos, sarpullido o dolor muscular intenso.

Para orientación, se puede llamar al teléfono Salud Responde (600 360 7777), que está disponible las 24 horas.