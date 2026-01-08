En esta nueva edición de "Cortar por Lozano" en Cooperativa, conocimos detalles de un proyecto liderado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que desarrolla un cereal extruido a partir de los granos y hojas de amaranto, abriendo nuevas posibilidades para la alimentación y la agricultura en Chile.

El amaranto, un cereal prehispánico con origen en América, específicamente en México, se perfila como una solución prometedora frente a los desafíos alimentarios y climáticos actuales.

Según se detalló, el proyecto se centra en la obtención de "productos con buena calidad sensorial, alto aporte proteico y mineral", además de "formulaciones libres de sellos". Este desarrollo no solo busca mejorar la oferta alimentaria, sino que también posiciona al amaranto como una materia prima estratégica.

