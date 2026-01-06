Síguenos:
Tópicos: País | Salud | Alertas sanitarias

Minsal emite alerta alimentaria por toxina en fórmula infantil para necesidades especiales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El órgano estatal ya se encuentra trabajando en las gestiones para detener la comercialización del producto.

contenido de servicio
El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una Alerta Alimentaria por la fórmula infantil ALFAMINO, destinada a niños con necesidades alimentarias especiales, debido a un riesgo de contaminación por una toxina bacteriana.

Según informó la autoridad sanitaria, el producto podría contener cereulida, una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus, cuyo principal síntoma son los vómitos. Se trata de una toxina estable, que no se elimina necesariamente mediante el procesamiento térmico de los alimentos.

El Minsal llamó a no consumir el producto y a las personas que cuenten con alguno de los lotes afectados en sus hogares a suspender su uso de forma inmediata.

Además, se recomendó que, en caso de haber consumido alguno de los productos pertenecientes de los lotes listados y presentar síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial de salud.

Los lotes involucrados son los siguientes:

51040017Y2
51050017Y1
52450017Y2
52460017Y1
52470017Y1
52480017Y1
52510017Y1
52610017Y2
52620017Y1
52650017Y1
52680017Y1
52690017Y1

La Autoridad Sanitaria informó que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para adoptar las medidas sanitarias, entre ellas la no distribución ni comercialización de los productos.

