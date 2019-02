Clínicas actualizaron protocolos para evitar casos de abuso sexual

Diversas clínicas del país han actualizado sus reglamentos con el fin de evitar casos de acoso o abuso sexual en contra de sus pacientes o trabajadores, luego de una serie de denuncias recibidas durante el último año.

Según publicó El Mercurio, algunas de las instituciones privadas han creado canales de denuncias e incluso han añadido personal durante la realización de exámenes físicos, con el fin de evitar situaciones de riesgo.

El ex presidente regional Santiago del Colegio Médico, Pablo Araya, plnateó que "la gente siente que tiene más posibilidades de enfrentar estos temas y no sentir que no va a ser escuchada. Eso también nos ha obligado como médicos a cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas".

Por su parte, el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, sostuvo que estas prácticas siempre han sido habituales en Pediatría, pero que le "parece muy bien que en otras especialidades se tome la misma precaución; es importante para dar mayor seguridad al paciente".

Medidas preventivas

En la Clínica Las Condes, su directora médica, May Chomalí, confirmó que desarrollan "acciones para generar una cultura preventiva frente a casos de acoso y abuso sexual", entre las que se incluye la creación de un Programa de Intercuidado, que busca entregar herramientas de prevención, estrategias de comunicación, gestión de emociones y manejo de situaciones complejas.

Además, como medida de protección para los pacientes, se ha optado por incorporar a un auxiliar que acompaña al doctor durante exámenes físicos en especialidades como Dermatología, Cirugía Plástica, Medicina Interna y Ginecología.

En el caso de la Clínica Indisa, se busca "profundizar e innovar en acciones que protejan la privacidad e intimidad de cada persona" a través de una actualización del reglamento interno, donde "se especifica cómo proceder ante denuncias de acoso sexual, el resguardo del afectado y las medidas a adoptar".

Arturo Paillalef, presidente del Departamento de Medicina Privada del Colegio Médico, recalcó que "se han visto cambios desde el punto de vista de las clínicas, tanto desde hacer más fácil y accesible los canales de denuncia, hasta darles mayor protección a los pacientes durante los exámenes físicos".