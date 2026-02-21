El doctor Jorge Pacheco Jara, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, conversó con Cooperativa sobre las precauciones y acciones a tomar ante un contagio por virus hanta y el hallazgo del mosquito Aedes Aegypti, que puede contagiar distintas enfermedades como el dengue.

El médico apuntó que "la enfermedad de Hanta está presente en el país hace mucho tiempo y tiene este comportamiento que es como bien típicamente estacional con incremento en el verano (…) Lo importante es tratar de evitar el contagio, porque es una enfermedad grave, que en la mayoría de los casos puede llevar a la UCI y va a requerir atención, puede llevar a la muerte también".

Respecto al mosquito de la fiebre amarilla, aseveró que "hay presencia del mosquito en cuatro regiones de Chile: en las regiones del extremo norte, en Valparaíso y ahora último se suma la Región Metropolitana con el hallazgo en el aeropuerto (…) Actualmente Chile (es importante decirlo) no tiene casos autóctonos, es decir, casos que se hayan producido en el territorio nacional de Dengue o de alguna otra arbovirosis. Pero sí la totalidad de casos son importados".

