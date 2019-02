Castro y casos de VIH: Las explicaciones de Santelices son inverosímiles

El diputado Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que es "inverosímil" que el ministro Emilio Santelices apunte a extranjeros contagiados que han llegado a Chile y a la píldora del día después para explicar el alza de casos de VIH.

"Estas explicaciones de los últimos dos días la verdad es que son inverosímiles. Incluso, ha habido expertos que han dado su propia opinión. Creo que es difícil que haya dos puntos de vista distintos para ese argumento tan superficial que se ha dado, no entiendo por qué, porque el ministro es una persona informada", aseguró.

El parlamentario apuntó a que se ha estado "bordeando el problema y que no se quiere ir más a fondo", como, por ejemplo, decir "qué campaña de educación sexual le vamos a dar a los jóvenes en nuestro país, cosas que a la derecha siempre le ha molestado mucho y se han opuesto muchas veces".

En 2018, se registraron 6.948 nuevos casos de personas contagiadas con VIH, 1.132 casos más que en 2017, siendo un tercio de los pacientes nuevos ciudadanos extranjeros.

"Es imposible que el ministro le adjudique a que extranjeros traigan VIH"

El ex presidente del Colegio Médico recordó que "en mayo pasado, el Ministerio de Salud anunció una campaña y partió con un equívoco que fue no saber las cifras reales de casos y de muertes de VIH en nuestro país, lo que generó una gran polémica. Ahora, aparece inusitadamente este argumento de los extranjeros, en circunstancias que los extranjeros en cifras globales es un tercio y, además, no existe ninguna prueba que determine que un extranjero venga con VIH, porque no es requisito para ingresar al país".

"Es imposible que el ministro de Salud le adjudique a que traigan y no que se hayan contagiado en nuestro propio país, se contagie de VIH, como para decir un poquito superficialmente que son ellos los responsables de una parte importante de la cifra", explicó.

[Audio] Juan Luis Castro por alza de casos de VIH: Chile es un país de alta peligrosidad #LaCooperativa https://t.co/oYQRZ6HuBr pic.twitter.com/o3VN06Wr3l — Cooperativa (@Cooperativa) 15 de febrero de 2019

Castro indicó que "hoy (Santelices) agregó otro ingrediente más a esto bastante curioso, que es el uso de la llamada píldora del día después, que es una política antigua que tiene alrededor de 12, 14 años, que costó mucho sacarla en el Congreso Nacional, que se usa bastante poco porque no es un método anticonceptivo permanente, sino que es una situación especial, puntual, de emergencia y que, de hecho, los propios municipios declaran que muy poca gente solicita la píldora del día después en una relación sexual no protegida".

"Chile se ha transformado en un país de alta peligrosidad"

"No saber las cifras, echarle la culpa a los extranjeros y ahora agregar este nuevo elemento demuestra mucha liviandad en la manera en la que está el Ministerio enfrentando esto y, la verdad, es muy lamentable, porque es un problema grave en nuestro país, es un problema que requiere otra conducta del punto de vista del liderazgo del ministro de Salud", aseveró el parlamentario.

El diputado Castro dio cuenta que, "en total, llevamos sobre 38 mil personas infectadas pesquisadas en estos 10 años y tenemos otras 30 mil personas que circulan con el VIH en su organismo pero que no han sido diagnosticadas".

Frente a ello, advirtió que "hoy Chile se ha transformado en un país de alta peligrosidad porque hoy hay un descontrol del manejo de la situación y, sobre todo, porque estamos ciegos frente a esos 30 mil casos que deambulan, hacen su vida normal y no saben que son portadores".