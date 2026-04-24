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Tópicos: País | Salud

Coaniquem lanzó su colecta 2026 para financiar la atención de 8 mil niños

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Bajo el lema "Somos de Piel, tu ayuda se siente", Coaniquem lanzó su colecta nacional 2026, campaña se desarrollará en dos modalidades: online entre 24 de abril y 9 de mayo a través del sitio desafiocoaniquem.cl; y presencial entre el miércoles 6 y el sábado 9 de mayo.

Los voluntarios en las calles "estarán debidamente identificados con sus respectivas pecheras y credenciales, junto con sus tradicionales alcancías, además de opciones de donación digital y pago mediante dispositivos POS (tarjetas de crédito, débito o prepago)".

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