Colmed pide al Gobierno no afectar la atención de pacientes ante recortes presupuestarios

En conversación con El Diario de Cooperativa, el vicepresidente nacional del Colegio Médico, Mauricio Osorio, pidió al Gobierno que, producto de los recortes que evalúa hacer en programas de salud a raíz de la estrechez fiscal, la atención de los pacientes "no se vea afectada".

El llamado del médico se da luego que el viernes se conociera de un oficio enviado por Hacienda, en el que recomendó descontinuar una serie de programas de salud como el acceso a la atención de personas migrantes, de niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos, los planes Elige Vivir Sano, Espacios Amigables, la hospitalización domiciliaria, el Plan Nacional de Demencia y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Ante esto, Osorio expresó: "Entendemos que esta es la primera mirada de la construcción presupuestaria para el año 2027 (...), pero no podemos no manifestar nuestra preocupación por esto que se conoció ayer y que, obviamente, va a afectar, la atención de pacientes".

"Creemos que hay otras áreas en las cuales pudiesen eventualmente hacer ajustes, pero, claramente, la atención de pacientes no puede verse afectada. Por lo tanto, el llamado es que no podemos, bajo ningún punto de vista, afectar lo que se está haciendo, porque hay pacientes que ya se están tratando y que se van a tratar, y no le podemos quitar eso a ellos", sostuvo el vicepresidente del Colmed.

Además, esta situación se ve agravada por "el presupuesto histórico en salud, que habitualmente termina por debajo de lo que realmente requiere. Este año 2026, por ejemplo, el presupuesto tiene que hacerse cargo de la deuda que viene por problemas en gran parte estructurales de la construcción de recursos de cerca de un 6%, que parte en contra, y a eso se le quiere agregar lo que se ha llamado un recorte de un 3%" instruido por Hacienda a los ministerios.

En definitiva, "estamos llegando a que teóricamente (el ajuste) podría ser cercano a un 10%. Esas son cifras que en realidad son difíciles de manejar y van a significar obviamente un impacto real", alertó.

Pese a todo, el vicepresidente del Colmed afirmó que el gremio está "dispuesto a dialogar y colaborar para tratar de entregar nuestra opinión y buscar algunos elementos en los cuales se pueda conversar en conjunto y sacar adelante la tarea".

"Más allá de eventuales diferencias que se pudiesen tener de otro tipo, creemos que la salud es un problema de Estado y los problemas de Estado tienen que mirarse siempre desde encima, y esperamos que conversando y dialogando siempre se pueden hacer mejor las cosas", cerró.