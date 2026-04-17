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Tópicos: País | Salud

Corte de Santiago multa a psiquiatra por otorgar licencia médica sin fundamento

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Corresponde mantener lo resuelto, al emitirse la licencia médica con evidente ausencia de fundamento médico", señala el fallo.

Corte de Santiago multa a psiquiatra por otorgar licencia médica sin fundamento
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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa aplicada a una psiquiatra por emitir una licencia médica sin justificación, luego de rechazar el recurso que presentó para dejar sin efecto la sanción.

En un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal descartó que la Superintendencia de Seguridad Social haya actuado de forma arbitraria, organismo que ya había ratificado la multa de 7,5 UTM, es decir, alrededor de $524.167.

El caso comenzó cuando la doctora emitió una licencia médica sin que existiera una enfermedad que justificara el reposo indicado. Tras revisar los antecedentes, la autoridad concluyó que no había respaldo médico suficiente para otorgar ese permiso.

El tribunal explicó que la decisión de la Superintendencia se basó en una revisión técnica de la licencia y de los antecedentes presentados. "No se logró demostrar, conforme a criterios médicos objetivos, la justificación del reposo médico discutido (...) por lo que corresponde mantener lo resuelto, al emitirse la licencia médica con evidente ausencia de fundamento médico", señala el fallo.

Además, se indicó que la doctora no presentó nuevos antecedentes que permitieran cambiar la decisión, por lo que la sanción se mantiene.

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