Corte ordena indemnizar con $30 millones a joven tras perder testículo por demora médica

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó al Fisco pagar una indemnización de $30 millones a un joven de 17 años, tras acoger una demanda por perjuicios luego de acreditar una atención tardía en el Hospital Clínico de Magallanes que terminó con la pérdida de uno de sus testículos.

El caso se remonta a la atención que recibió el adolescente por una torsión testicular, la cual requería una cirugía que se realizó 13 horas después de su ingreso, un retraso que resultó determinante en la evolución del cuadro y que impidió evitar el daño.

En su resolución, el tribunal subrayó el deber del Estado de resguardar la salud de las personas, con especial énfasis en menores de edad y en situaciones de urgencia. En esa línea, concluyó que existió una falta de servicio, ya que el recinto contaba con antecedentes suficientes para actuar de manera oportuna.

El fallo también sostuvo que la demora fue injustificada y que redujo las posibilidades de recuperación del paciente, lo que terminó generando un daño irreversible.

El abogado querellante, Juan Srdanovic, valoró la decisión y señaló que este tipo de resoluciones refuerza la responsabilidad del Estado en materia de salud, incluso cuando no existe certeza total sobre el resultado final, pero sí una pérdida de oportunidades de tratamiento o recuperación.

Finalmente, la corte determinó que el daño moral sufrido por el adolescente debía ser compensado, considerando las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas del caso, así como sus efectos a futuro.