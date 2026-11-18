En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Santiago García, director de programas de 2Gether-International, destacó la urgencia de impulsar emprendimientos tecnológicos que permitan a personas con discapacidad escalar negocios propios y superar modelos laborales dependientes.

García sostuvo que sortear obstáculos diarios forja talento: "Nuestras barreras como personas con discapacidad pueden ser la misma cara de una moneda a la hora de ver el emprendedurismo", buscando así "impulsar a las personas con discapacidad a ser sus propios jefes".

Como referente chileno destacó a Álvaro Silberstein, creador de Wheel the World, quien tras un accidente creó una plataforma turística accesible: "A raíz de un problema, que es su discapacidad, él transformó esa narrativa y lo vio como una oportunidad", recalcó.

La entidad, que ya apoya a una veintena de startups chilenas, celebrará el evento "Innovación sin límites" el martes 24 de noviembre en el Hotel Best Western Premier Marina de Las Condes, a las 17:00 horas. El encuentro gratuito reunirá a creadores regionales ante inversores, con registro en www.2gether-international.org.