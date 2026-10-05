Rehabilitación del consumo de drogas: Corporación La Esperanza realiza su colecta anual
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Autor: Redacción Cooperativa
"Hoy es un buen día para cambiar la vida de muchos niños, hijos de padres que por años han consumido drogas", afirma la Corporación La Esperanza, que está realizando su colecta anual para financiar programas de rehabilitación para personas con consumos problemáticos.
La ONG está recibiendo aportes de manera digital, a través del sitio donaesperanza.cl, que además permite hacerse socio con un aporte mensual.