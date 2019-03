El 74 % de los mayores de 15 años tiene caries en Chile

El Colegio de Cirujano Dentistas alertó y llamó a la población a tomar conciencia de la importancia de la salud bucal, que afecta negativamente a la gran mayoría de los chilenos, sobre todo a medida que van creciendo.

De acuerdo con cifras del Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030, del Ministerio de Salud, el principal problema son las caries: a los 2 años de edad afectan al 17,5 por ciento de los niños; a los 4 años al 49,6 por ciento; a los 6 años al 70,4 por ciento; a los 12 años al 62,5 por ciento; y desde los 15 años al 73,9 por ciento. La tasa se dispara en la población entre 65 y 74 años, dañando al 99,4 por ciento de las personas en ese rango etario.

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Salud Bucodental, el objetivo de la campaña de este año "es destacar lo importante que es que una buena salud bucal para que las personas puedan mantener un estado de bienestar óptimo", sostuvo la doctora María Eugenia Valle, vicepresidenta del Colegio.

"Está comprobado que una óptima salud dental se relaciona con un mejor nivel de salud general en las personas. De ahí la importancia de fomentar entre toda la población, especialmente los niños, la mantención de una buena higiene y salud dental", explicó.

A nivel mundial las caries responden a factores comunes como llevar una dieta malsana, rica en azúcares libres, y al tabaquismo.

🦷Happy #WorldOralHealthDay!

Remember to take care of your oral health to protect your mouth and body.#WOHD19 #SayAhh #ActOnMouthHealth pic.twitter.com/P6NGnlYIGn