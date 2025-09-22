Dilema primaveral: ¿Alergia o resfrío?

Con la llegada de la primavera muchos comienzan a sentir congestión, picazón en la nariz o dolor de garganta. El dilema es común: ¿Se trata de un resfrío o de una alergia? Aunque los síntomas pueden confundirse, no son lo mismo y requieren cuidados distintos.

"El resfriado común y la rinitis alérgica comparten síntomas como los estornudos y la congestión nasal, pero son afecciones muy distintas", explica el médico especialista en salud familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Andrés Glasinovic.

Para no quedarse con la duda, aquí te dejamos las claves que comparte el especialista: