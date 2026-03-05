Especialistas advierten alza de 30% en lesiones infantiles en marzo

Marzo no solo marca el inicio del año académico en Chile, sino que también se ha transformado en un periodo crítico para la salud física de niños y adolescentes.

Según datos de Clínica CRL, durante este mes las consultas traumatológicas pediátricas aumentan entre un 25% y 30% en comparación con la temporada estival, alcanzando niveles similares a los que se registran durante las vacaciones de invierno.

El incremento se explica por el retorno repentino a rutinas exigentes después de varias semanas con menor actividad estructurada. "Estamos viendo menores que retoman entrenamientos competitivos sin una progresión adecuada. Durante los periodos de crecimiento, las placas de crecimiento (zonas de tejido nuevo en los extremos de los huesos) son más vulnerables. Si la carga mecánica no está bien dosificada, el riesgo de fracturas y lesiones por sobreuso se dispara", explicó la doctora Daniela Cuadra, directora médica de Clínica CRL y especialista en Medicina Deportiva.

Entre los factores que generan mayor preocupación entre los especialistas aparece la especialización deportiva precoz. Los niños que practican un solo deporte de forma intensiva durante todo el año presentan una mayor prevalencia de patologías como el dolor anterior de rodilla, conocido como Osgood-Schlatter, o tendinitis asociadas al sobreuso.

En disciplinas de contacto y de pivote, como el fútbol, el rugby o el básquetbol escolar, las conmociones cerebrales también figuran como una lesión de alto riesgo. "Existe el mito de que los niños siempre se recuperan mejor que los adultos, pero en el caso de las conmociones el cerebro en desarrollo es mucho más vulnerable a impactos repetidos. No se debe minimizar un golpe en la cabeza; una lesión mal tratada en etapa de crecimiento puede dejar secuelas permanentes", advirtió la especialista.

Los expertos advierten que muchos menores tienden a normalizar el dolor como parte del esfuerzo deportivo, por lo que recomiendan estar atentos a ciertas señales de alerta. Entre ellas se encuentran dolor nocturno o que persiste por más de 48 a 72 horas, cojera o dificultad para realizar actividades habituales, cambios cognitivos, mareos o cefalea persistente tras un golpe, además de inflamación importante o aumento de temperatura en una articulación.

"El objetivo no es solo tratar la lesión, sino prevenir secuelas. En Clínica CRL promovemos un retorno seguro basado en la movilidad completa y la fuerza recuperada. El mensaje para las familias es que el movimiento es medicina, siempre que sea dosificado y supervisado", concluyó Cuadra.