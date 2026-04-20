Estudio chileno detecta que ejercicio de fuerza podría reducir recaídas en cáncer de mama

Un estudio desarrollado por chilenos evidenció que el entrenamiento de fuerza podría convertirse en una herramienta complementaria para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama, al generar cambios en procesos biológicos asociados a la enfermedad.

La investigación fue realizada por la Universidad de La Frontera, y consideró a 24 mujeres posmenopáusicas, entre ellas 13 sin patologías y 11 que habían superado un cáncer de mama tras completar su tratamiento principal.

El análisis buscó comparar la respuesta de ambos grupos frente a un programa de ejercicios de fuerza, tanto en aspectos físicos como a nivel molecular.

"Los resultados muestran que 12 semanas de entrenamiento de fuerza generan beneficios clínicos similares en ambos grupos, en términos de masa muscular, fuerza y función física", explicó a La Tercera Macarena Artigas, quien lideró la investigación.

Sin embargo, el estudio detectó diferencias en el plano biológico, ya que las participantes con antecedente de cáncer presentaron un aumento mayor de microARNs supresores de tumores, moléculas capaces de bloquear la acción de oncogenes vinculados al desarrollo del cáncer, lo que podría incidir en una menor probabilidad de recaída.

Este hallazgo abre una nueva línea en la investigación oncológica al vincular directamente el ejercicio físico con mecanismos moleculares.

El estudio contó con el apoyo del Laboratorio de Regulación de Masa y Fuerza Muscular Esquelética y del Centro de Biología Molecular y Farmacogenética de la Universidad de La Frontera, y plantea un enfoque que integra rehabilitación, actividad física y biología molecular, áreas que hasta ahora se habían estudiado por separado.