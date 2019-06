Exigen disculpas a Mañalich por polémicos dichos sobre la Ley del Cáncer

Diversas críticas ha recibido este miércoles el ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de que tratara de "ignorantes" a quienes piden aclarar los recursos comprometidos para la Ley Nacional del Cáncer.

Luego de asegurar que es imposible explicitar el monto de dinero que se va a destinar, hoy el recién asumido secretario de Estado expresó que los críticos están detrás de una "declaración al papel y al diario".

En conversación con Radio Pauta, Mañalich agregó: "No están mintiendo, son ignorantes que es peor, los múltiples que dicen que se necesita más financiamiento. No saben de qué están hablando, no han leído el proyecto. Pero ellos sí saben, sobre todo los legisladores, que los proyectos de ley tienen que tener el financiamiento que les da adicionalmente la ley de presupuesto cada año".

"Si alguien llega acá, senadora o senador de alguna región, y dice, 'he logrado un consenso en mi región para que la gente pague un impuesto sobre el gas que consumimos para financiar la ley del cáncer' que lo diga encima de la mesa, pero esta cosa en el aire es re fácil. A mí también me gusta hacer periodos de pascua, pero seamos responsables", finalizó.

La senadora DC Carolina Goic, una de las principales promotoras de esta iniciativa, apuntó a una indicación del ex ministro Emilio Santelices, que habla de 20 mil millones de pesos durante el primer año de vigencia de la Ley Nacional del Cáncer para la reposición de equipos.

Sobre este punto, la legisladora magallánica manifestó que "yo le diría (a Mañalich) que revise lo que dejó el ministro anterior. El ministro Santelices en esto hizo el trabajo, está documentado, lo presentó a la comisión; lo que falta es garantizar los recursos. Tenemos recursos para equipamiento, pero no sirve el equipamiento sin infraestructura, no sirve sin garantizar tratamientos que hoy día no cubre el AUGE".

El diputado de Renovación Nacional Andrés Celis manifestó que le "avergüenza que el ministro de Salud del Presidente Piñera diga textualmente 'a mí también me gusta hacer pedidos de Pascua'. Esto es una burla para toda la gente que en nuestro país padece la enfermedad del cáncer".

El parlamentario, miembro de la comisión de Salud de la Cámara, añadió que "por lo mismo, le exijo al ministro de Salud que pida disculpas a los chilenos y chilenas. El compromiso del Gobierno era contemplar una suma mucho mayor a los 20 ó 25 mil millones de pesos y no puede quedar al vaivén de la Ley de Presupuestos".

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, respondió que "cuando permanentemente se escuchan críticas de que nuestro Gobierno no atiende los problemas reales de la ciudadanía, sin duda indigna cuando no se condice con la realidad".

La secretaria de Estado enfatizó que "en este caso particular, no solamente sacamos adelante la Ley del Cáncer, sino que hemos presupuestado recursos para el próximo año y contemplado de aquí al año 2022, con más del 60 por ciento que venía contemplado en la Ley del Cáncer. Somos un Gobierno que se preocupa, que se ocupa por los enfermos".