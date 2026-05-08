Exministros de Salud, incluida Bachelet, se reunieron con el Minsal para abordar desafíos actuales

Exministros de Salud, incluida la expresidenta Michelle Bachelet, se reunieron este viernes con las autoridades del Minsal para abordar los desafíos actuales y colaborar con el traspaso de experiencia a las nuevas autoridades.

El encuentro se realizó en las dependencias del Ministerio de Salud y contó con la asistencia de figuras como Jaime Mañalich, Ximena Aguilera, Álvaro Erazo, María Soledad Barría, Osvaldo Artaza, Helia Molia, Carlos Massad, Carmen Castillo y Enrique Paris (vía telemática).

El Minsal informó que la actividad tuvo como objetivo "generar un espacio de encuentro, conversación e intercambio de experiencias, relevando la trayectoria y el aporte histórico de las autoridades que han estado al frente del sector salud".

Consultado por Cooperativa sobre la cita, el otrora ministro Jaime Mañalich destacó el motivo de la invitación: "Es habitual, republicano, siempre se da entre el ministro o ministra que está ocupando un cargo no solo en salud. Es habitual en todas las carteras que se reúnan con las exautoridades que han ocupado el mismo cargo para contarles en qué están, y para recibir consejos y opiniones", puntualizó.

"Fue una reunión extraordinariamente grata, de apoyo a la gestión de la ministra (Chomali). El Minsal, todos lo sabemos que es muy difícil. En ese sentido, encontré muy noble que todas las personas vinieran o se conectaran, los que no pudieron llegar, para darle este respaldo y manifestar su disposición a las necesidades que pueda tener la ministra", complementó.

El extitular de Salud durante el Gobierno de Sebastián Piñera también indicó que en la reunión se abordaron "temas generales: no tratamos ningún tema específico. Alguien dijo ¿Y por qué no hablamos del Hanta? No, no fue una reunión de crisis sanitaria ni nada que se le parezca".

Desde el Minsal subrayaron que el encuentro estuvo marcado por "el respeto institucional y el reconocimiento transversal a la trayectoria de las exautoridades", por lo que esperan repetir la instancia cada seis meses