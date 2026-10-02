Fundación DEBRA inicia su colecta digital anual por pacientes con Piel de Cristal

Entre los días 4 y 11 de octubre se realizará la colecta anual -en formato digital- de la Fundación DEBRA, que bajo el lema "Jugar no debería doler" busca seguir financiando tratamientos para los pacientes con Piel de Cristal, como se denomina a la Epidermólisis Bullosa.

La condición afecta la piel y mucosas del paciente, produciendo extensas heridas y ampollas, y en Chile existen alrededor de 250 personas que tienen la enfermedad, en su mayoría menores de 30 años y de sectores vulnerables.

Para colaborar con DEBRA, está disponible el sitio colectadebra.cl, que permite diversos medios de pago.